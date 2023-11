Já fiz diversas solicitações de podas para as árvores da Rua São Simplício, no Irajá, e todos os pedidos são fechados pela prefeitura. Eles não realizam as podas e afirmam que a responsabilidade é da Light, que também não resolve nada. Fica um jogando para o outro e os galhos só crescendo. É tudo muito ridículo, ainda mais considerando que é um serviço simples.