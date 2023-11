PM sufoca tráfico em Niterói

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na Comunidade do Pau Roxo, em Niterói, Região Metropolitana da cidade. A dupla foi encontrada na Rua 21, no Engenho do Mato, quinta-feira (9), por policiais militares do 12º BPM (Niterói), que receberam as informações anônimas através do Disque Denúncia. Ramon Vitor Possas Fonseca da Silva, o Popo, de 22 anos e Adeilson Ramos de Oliveira, de 45, foram encontrados com 85 pinos de cocaína, 16 pedras de crack, uma submetralhadora calibre .380, sem marca e numeração, 10 munições calibre .380 e um radiotransmissor. Ainda segundo a corporação, Popo já havia sido preso em 2019, também por ligação com tráfico. Ele ainda era considerado foragido. Os presos foram autuados e encaminhados a uma unidade prisional onde ficarão à disposição da Justiça.