santo do dia

São Josafá

Foi um santo da Igreja Católica, conhecido por seu papel notável na defesa da fé e da unidade entre as Igrejas Católica e Ortodoxa no século XVII. Sua vida é um exemplo inspirador de liderança eclesiástica e dedicação à causa da unidade cristã. São Josafá trabalhou incansavelmente em sua missão de unidade e reconciliação, enfrentando adversidades e oposição ao longo do seu caminho. Infelizmente, em 1623, ele foi martirizado devido às tensões religiosas e conflitos que permeavam a época. Sua morte trágica, no entanto, não enfraqueceu sua mensagem de paz e unidade.