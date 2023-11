Droga é avaliada em R$ 78 milhões

A Polícia Rodoviária Federal de Goiás informou que estima-se um prejuízo de aproximadamente R$ 78 milhões para a quadrilha que invadiu a fazenda Talismã, do cantor Leonardo, na sexta-feira. Junto aos suspeitos foram encontrados 420 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 436,95kg, no interior do veículo.

De acordo com a PRF-GO, a droga é provavelmente de origem boliviana e era para ser descarregada em uma pista de pouso localizada às margens da BR-070, próxima a propriedade de Leonardo.

Uma equipe patrulhava a região quando percebeu uma aeronave de pequeno porte sobrevoando a região por um tempo anormal e atípico para o local. Em seguida, eles foram informados por funcionários do cantor sobre a invasão na fazenda após o avião pousar sem autorização.

Com a aeronave em solo, os suspeitos descarregaram a mercadoria em uma caminhonete e deram seguimento ao transporte até serem interceptados pelos policias. Houve uma tentativa de fuga após troca de tiros. Dois integrantes da quadrilha foram baleados e encaminhados ao Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos. Outros dois fugiram.