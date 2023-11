Vida de Elon Musk vai virar filme do diretor Darren Aronofsky

Uma cinebiografia de Elon Musk está em desenvolvimento e será dirigida pelo cineasta Darren Aronofsky, responsável por A Baleia. A informação foi divulgada pela revista Variety na sexta-feira, 10.

O filme será produzido pela A24, produtora dos vencedores do Oscar Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo e Moonlight: Sob a Luz do Luar, e será baseado na biografia autorizada do dono da Tesla e do X (ex-Twitter) escrita por Walter Isaacson.

Isaacson já teve outra biografia como base de um filme de Hollywood: o livro que ele escreveu sobre Steve Jobs inspirou o longa de 2015 sobre o fundador da Apple, estrelado por Michael Fassbender.

Segundo a Variety, diversos estúdios teriam disputado os direitos pelo livro sobre Elon Musk, com a A24 saindo como vitoriosa. Aronofsky também dirigiu outros filmes premiados, como Mãe!, de 2017, e Cisne Negro, de 2011.

Musk usou as redes sociais para comentar a notícia na tarde da sexta-feira. Ele respondeu ao comentário de um usuário no X e escreveu: "Feliz que Darren eseteja fazendo. Ele é um dos melhores".

SUCESSOS. Ar0nofsky tornou-se conhecido em 2000, ao dirigir o drama psicológico Requiem for a Dream, que garantiu à atriz Ellen Burstyn a indicação ao Oscar. Mas foi em 2011 que tornou-se diretor disputado em Hollywood. Foi naquele ano que lançou O Lutador, filme com Mickey Rourke e Marisa Tomei - os dois receberam indicações ao Oscar.

Em 2011, nova aclamação de público e de crítica, com Cisne Negro, que concorreu ao Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor , Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Atriz (vitória de Natalie Portman). Pelo mesmo longa, o diretor recebeu indicações ao Globo de Ouro.