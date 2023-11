Polícia investiga outra tentativa de estupro em local onde mulher foi salva por motorista

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma nova tentativa de estupro na mesma região da zona sul da capital onde uma mulher foi atacada por um suspeito no fim do mês passado e salva de um abuso sexual por um motorista e passageiros de um ônibus que passava no local. O caso viralizou nesta semana com a divulgação de um vídeo do momento do ataque e do resgate da vítima.

Câmeras de segurança da região mostram o momento da nova abordagem de uma mulher na noite do último dia 3 de novembro, no Sacomã.

As imagens mostram o momento em que o suspeito se aproxima da segunda vítima e tenta levá-la para um carro coberto com uma lona.

Apesar das ameaças, ela recebeu a ajuda de outra mulher que passava pelo local. Elas tentaram imobilizar o indivíduo até a chegada da polícia, mas ele conseguiu escapar.

Um primeiro ataque na região aconteceu no ultimo dia 23. A mulher andava pela rua durante o dia e afirmou à polícia que o homem que a abordou ameaçou agredi-la caso ela reagisse.

Ela foi salva depois de passageiros alertarem o motorista sobre o comportamento suspeito do homem. Ele parou o veículo e o homem fugiu deixando a mulher depois de ser abordado.

Em nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública de SP, há confirmação de dois casos que estão sendo investigados pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. "A autoridade policial realiza diligências, oitivas de testemunhas e usa ferramenta de reconhecimento pessoal para localizar o autor e esclarecer os fatos."