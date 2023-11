Baixada em festa com Beija-Flor e Vila Isabel

De volta com o projeto "Encontro de Quilombos", a Beija-Flor abriu na noite do último sábado a temporada de ensaios de rua, recebendo a Vila Isabel. O encontro entre as duas azuis e brancas aconteceu na tradicional "pista de treinos de Nilópolis", a Avenida Mirandela, na Baixada Fluminense. O povo de Noel fez uma apresentação leve e contagiou o público. A Deusa da Passarela, anfitriã do evento, fez seu primeiro ensaio de rua com a presença da comunidade em peso. E o encontro estava formado: uma escola com seu samba consagrado para reedição e outra dando os primeiros passos para convencer de que fez a melhor escolha para cantar em 2024.

Dudu Azevedo, diretor de carnaval da Beija-Flor, comentou a presença da Vila. Para ele, o encontro promovido em Nilópolis é oportunidade para a população ver as escolas que eles não têm muito contato ao longo do ano. "Não tinha outra escola para abrir que não fosse a Vila Isabel. O povo de Noel rasgou isso aqui cantando o samba deles e a gente via a alegria de cada componente brincando o samba. A gente tem que agradecer a Vila por ter saído lá da 28 de setembro e vindo aqui fazer uma excelente apresentação. O povo de Nilópolis, que não consegue ir até a Vila Isabel, teve a oportunidade ver a escola de lá aqui, na cidade deles, Nilópolis é um polo cultural e estamos aqui, dia 11 de novembro, trazendo cultura para Nilópolis", afirmou Dudu.

A Vila Isabel voltará para seus ensaios de quarta. A Beija-Flor, agora, espera encontrar a Grande Rio, no dia 25.