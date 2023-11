Filhos de Arlindo Cruz são assaltados após show de Arlindinho em homenagem ao pai no Rio

Arlindinho e Flora Cruz, filhos do sambista Arlindo Cruz, sofreram um assalto na madrugada deste domingo, 12. Horas antes, Arlindinho havia feito um show em homenagem ao pai na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os dois, porém, não confirmaram se o crime ocorreu enquanto retornavam do evento.

Além dos filhos do sambista, o produtor também foi vítima do crime. Eles tiveram os celulares roubados e a equipe do artista orientou que pessoas próximas se atentassem a tentativas de golpe. Arlindinho e Flora não deram mais detalhes sobre o crime, mas, mais tarde, apareceram em postagens nas redes sociais para informar que estão bem.

Após conseguir recuperar o acesso ao Instagram, a filha do cantor relatou estar "em estado de choque", mas "grata pelo livramento". "Obrigada a todos pela preocupação", escreveu.

Arlindinho gravou um vídeo em que reforçou que estava bem e contou que havia embarcado para a Bahia para realizar shows. Bem-humorado, ele brincou sobre a possibilidade de marcas fazerem uma parceria com o artista e presenteá-lo com um novo celular. "Preciso comprar o quanto antes", disse. "Se alguém aparecer no meu WhatsApp pedindo alguma coisa, já sabem que não sou eu", alertou.

No sábado, 11, Arlindinho havia participado do Diarlindo ao lado de Suel e Mumuzinho. O evento foi uma celebração a Arlindo Cruz, que se recupera de sequelas originadas de um acidente vascular cerebral que sofreu em 2017.

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio perguntando por mais detalhes sobre o caso e uma possível identificação de suspeitos, mas ainda obteve retorno até a publicação desta matéria.