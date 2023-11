Vídeo: Passageiros ficam feridos em acidente com ônibus na saída do túnel Marcello Alencar

Um ônibus que fazia a linha 483 (Penha - General Osório) na tarde do último sábado, 11 de novembro, sofreu um acidente na saída do túnel Marcello Alencar e deixou ao menos sete passageiros feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dos sete feridos, três foram liberados no local e quatro foram transferidos para um hospital: duas crianças de 3 e 7 anos, uma adolescente de 17 e um homem de 24 anos.

Nas redes sociais, circulou a informação de que teria ocorrido uma explosão no ar-condicionado do veículo, porém de acordo com o Diário do Transporte, a Rio Ônibus, sindicato responsável pelas viações da cidade, negou essa possível explosão e disse que o coletivo bateu em uma das laterais no túnel. A empresa informou, em nota, que aguarda perícia.