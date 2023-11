'Momento difícil para mim e meu filho', diz Ana Hickmann sobre denúncia de agressão

A apresentadora Ana Hickmann comentou a denúncia de agressão e violência doméstica que fez contra o marido, o empresário Alexandre Correa, durante o programa Hoje Em Dia, da Record TV, nesta segunda-feira, 13. Ao final da transmissão, Ana comentou que não está "pronta para falar a respeito".

"Está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho, para a minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito", disse. Ela também agradeceu mensagens de apoio que recebeu e afirmou que pretende comentar sobre o caso futuramente.

"Assim que eu tiver pronta, tiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração", contou. A apresentadora ainda recebeu o apoio dos colegas. "Sempre estaremos com você. Você vai demonstrar, mais uma vez, que a sua força é cada vez maior do que você imagina", declarou César Filho.

Nesta segunda, Ana também fez uma homenagem ao filho, Alexandre, de nove anos, na primeira publicação feita no Instagram após o caso. Na legenda, a ex-modelo escreveu que "hoje é um novo dia".

"Minha força, minha motivação, o amor da minha vida", disse Ana sobre o filho. "É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias", completou ela, que agradeceu as mensagens de carinho que recebeu.

Ela registrou no último sábado, 11, um boletim de ocorrência (B.O.) por violência doméstica e lesão corporal contra Alexandre. Em nota divulgada neste domingo, 12, Ana afirmou que teve um "desentendimento" com o parceiro. Em outra nota, Correa negou a agressão.

O que diz o boletim de ocorrência

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann. Segundo seu relato, por volta das 15h30, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

O que diz Ana Hickmann

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado, 11, a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", diz a nota emitida pela assessoria de Ana.

O que diz Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann

Alexandre Correa se pronunciou em sua página no Instagram. Confira a íntegra:

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências.

Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno.

Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza.

Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório."