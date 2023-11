Sensação térmica chega a 52ºc às 8h da manhã em bairro da zona oeste do Rio

A sensação térmica no Rio de Janeiro chegou aos 52,7ºC às 8 horas da manhã em Guaratiba, na zona oeste da cidade, de acordo com o Sistema Alerta Rio, sendo a maior sensação de calor registrada para o horário. No começo da manhã, a temperatura mais alta registrada foi de 36,4ºC também em Guaratiba.

Conforme o sistema, temperaturas variam entre 22ºC e 41ºC nesta segunda-feira, 13, que está sendo marcada por calor e tempo instável. "Esta segunda-feira será de calor e tempo instável. O céu irá variar entre parcialmente nublado e nublado e há previsão de pancadas rápidas de chuva moderada no período da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte."

No domingo, 12, a temperatura no Rio de Janeiro bateu recorde no ano. Os termômetros chegaram a 42,5°C em Irajá, na zona norte. O recorde anterior havia sido observado no dia 17 de fevereiro, com 41,8°C. Segundo o Alerta Rio, a sensação térmica na estação Irajá chegou a bater 50,5°C, por volta 13h55. O calor levou cariocas e turistas às praias, que ficaram lotadas.

Ao longo da semana, segundo a Climatempo, os dias mais quentes serão na terça-feira, 14, e no sábado, 18, com mínima de 25ºC e máxima de 40ºC. Chove todos os dias.