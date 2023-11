Pontos de Inclusão Digital no Maranhão vão receber 30 computadores

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, assina, nesta segunda-feira (13), o termo de doação de 30 computadores que serão instalados em três pontos de inclusão digital no Maranhão. Os equipamentos serão instalados nos terminais aquaviários da Ponta da Espera, em São Luís, do Cujupe, em Alcântara, e também na Praia Grande, região central da capital maranhense.

Juscelino Filho participa ainda da inauguração de torres de telefonia 5G e 4G de uma operadora que atua no estado. De acordo com o Ministério das Comunicações, a ação beneficiará cerca 1,8 milhão de passageiros e aproximadamente 330 mil veículos que anualmente utilizam os serviços de transporte de barco.

A informação foi passada pelo ministro em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

Dia de mais uma importante entrega no Maranhão. Vamos inaugurar as torres da @TIMBrasil no Cujupe, em Alcântara, e na Ponta da Espera, em São Luís, além de entregar computadores para a instalação de Pontos de Inclusão Digital nos dois terminais. Ótima segunda-feira a todos!