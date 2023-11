Eliminatórias: goleiro Ederson é cortado e Diniz convoca Bento

A seleção brasileira convocada para os dois últimos jogos do ano pelas Eliminatórias da Copa do Mundo teve nesta segunda-feira a primeira baixa na lista de 24 convocados . O goleiro Ederson (Manchester City) foi cortado nesta segunda-feira pelo técnico Fernando Diniz. O arqueiro sofreu um trauma no pé esquerdo durante jogo do City no domingo (12). Diniz convocou Bento (Athletico Paranaense) para substituir Ederson no gol.

Nesta manhã, o treinador e alguns dos convocados chegaram à Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde ocorrerá a preparação física e treinos para os confrontos das Eliminatórias. O primeiro deles será contra a Colômbia na próxima quinta (16), às 21h (horário de Brasília), na cidade de Barrinquilla. Cinco dias depois, o Brasil encara a Argentina, campeã do mundo e primeira colocada na tabela, às 21h30, no Maracanã. Os jogos são válidos pelas quinta e sexta rodadas da Eliminatórias, respectivamente.

Os primeiros a se apresentar na concentração foram soram atacante Vinicius Júnior e Rodrygo (ambos do Real Madrid); Bruno Guimarães (Newcastle); Pepê (Porto); Endrick e Raphael Veiga (Palmeiras); Nino e André (Fluminense); e Lucas Perri (Botafogo).

O Brasil (sete pontos) está em terceiro lugar entre as 10 seleções que competem por seis vagas – e uma sétima vaga na repescagem - para o Mundial de 2026, com sede conjunta nos Estados Unidos, Canadá e México. A Argentina (12 pontos) lidera a classificação, seguida pelo Uruguai (sete).