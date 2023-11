Em discurso em reunião da Apec, Yellen destaca investimentos sustentáveis

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, discursou na abertura da reunião de ministros das Finanças da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), que ocorre em São Francisco. Na ocasião, ela destacou coordenação em cadeias de suprimento e sobre recursos em investimentos sustentáveis. A questão dos criptoativos também foi abordada. Segundo ela, outra tema importante são as abordagens financeiras alinhadas ao clima.

"Mas como as abordagens variam entre jurisdições, também precisamos de pensar na melhor forma de resolver quaisquer inconsistências e promover a interoperabilidade. O nosso almoço de trabalho com participantes do setor privado e a nossa terceira sessão serão uma oportunidade para discutir como as autoridades e o setor privado podem agir conjuntamente sobre esta e outras questões de financiamento sustentável", afirmou.

"Também promovemos o trabalho sobre os mercados voluntários de carbono, nomeadamente ouvindo especialistas sobre o estado destes mercados nas economias da Apec e discutindo formas como as autoridades podem ajudar a melhorar a sua integridade e profundidade. Compilamos pesquisas que destacam como os ministérios das finanças podem apoiar o desenvolvimento destes mercados como parte dos nossos conjuntos de ferramentas mais amplos de financiamento climático. Estou ansioso para ouvir hoje sobre como você está pensando em apoiar a expansão e a eficácia de mercados de carbono confiáveis", disse ainda.

Sobre ativos digitais, "o compartilhamento de insights e o envolvimento com o setor privado nos permitiu aprofundar nossa compreensão coletiva das ferramentas que os legisladores podem usar para facilitar o desenvolvimento responsável e o uso de ativos digitais, incluindo criptografia sem respaldo, stablecoins e moedas digitais de banco central", afirmou.