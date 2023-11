Forte calor provocou cenas inusitadas pelas ruas

Um dos memes mais repetidos na Internet é a frase "O carioca tem de ser estudado". Os dias de calor na cidade reforçaram essa ideia, pelas cenas inusitadas que produziu.

Em Duque de Caxias, na Baixada, um homem aproveitou o sol forte e fritou ovos em uma frigideira sobre o asfalto. E não foi somente um, foram vários, garantindo o almoço do dia. Em outro lugar, que parece uma praia, foi um cachorro que não aguentou o calor e aproveitou um isopor de gelo e não pensou duas vezes, entrando nele e se refrescando.

A gozação futebolística também não pode faltar, com torcedores dizendo que com 52 pontos registrados, o calor abriu vantagem para o Vasco (40) na tabela do Brasileirão e já ameaça o Botafogo, que mesmo com 59 pontos, vem derretendo na competição.