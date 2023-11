Fazemos um apelo ao comando do 9° Batalhão de Polícia Militar de Rocha Miranda para que intervenham no bairro de Bento Ribeiro. Diversos arrastões estão sendo realizados com frequência nas ruas Caconde, Upiara, Apodi e Ararapira. Os moradores da região não aguentam mais ter que viver nesse clima de insegurança. Nos sentimos abandonados pela segurança pública.