Uma cachorrinha que estava se afogando no rio São Francisco foi resgatada no último domingo, 12. David Ferreira e David Ferreira Filho, de 11 anos, estavam em um passeio de jet ski quando avistaram a cachorra longe da margem se afogando no rio. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, pai e filho registraram o momento que a resgataram. Assista ao vídeo!

Pai e filho salvam cachorra que estava se afogando no meio do rio São Francisco.



Reprodução#MeiaHora pic.twitter.com/TpulFyQ3Vq — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 14, 2023

David contou que os passeios pelo rio São Francisco são o lazer preferido deles, que moram em Petrolina há pouco mais de 2 anos. “Nosso lazer preferido é o Rio. Viemos morar em Petrolina por causa do rio. Vamos umas três vezes na semana mergulhar, pescar, nadar, andar de jet ski”, contou.



Porém, no domingo, David conta que os planos eram outros, eles não pretendiam sair de casa para andar de jet ski. “Porém, Deus me inquietou e fomos dar uma volta de jet ski, eu e meu filhão Davizinho”.



David disse ainda que uma das hipóteses cogitada por ele para o fato da cachorra estar no meio do rio é que ela talvez tenha sido jogada da ponte Presidente Dutra, que une os municípios de Petrolina e Juazeiro, na Bahia. Ele também não descarta a possibilidade do animal ter caído de alguma embarcação que passava pelo rio.



Após o resgate, pai e filho levaram a cachorra até a margem do rio e a deixaram em segurança. “Levamos ela em segurança até a margens do rio onde, vários banhistas lá estavam. Eles sem entender nada nos olharam com a cara de assustados, aí eu expliquei, o que tinha acontecido e eles nos aplaudiram. Deixamos ela lá e fomos embora”, contou David. As informações são do G1.