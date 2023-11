SANTO DO DIA

SANTO ALBERTO MAGNO: Também conhecido como Alberto, o Grande, foi um notável teólogo, filósofo e cientista do século XIII. Nascido por volta de 1206 em Lauingen, Baviera, ele entrou para a Ordem Dominicana e dedicou sua vida ao estudo e à reconciliação entre a fé cristã e a filosofia aristotélica. No campo da ciência, Alberto Magno fez importantes observações sobre botânica, zoologia e mineralogia. Sua abordagem científica baseava-se em uma visão integrada do conhecimento, onde a fé e a razão não eram mutuamente exclusivas, mas complementares. Ele acreditava que a ciência e a fé poderiam coexistir.