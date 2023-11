Racismo: 'Só se for nunca mais!'

O presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa), Jorge Perlingeiro, disse falas racistas e ironizou o carnavalesco da Portela Antonio Gonzaga em seu podcast 'Só se for agora'. No bate-papo, o carnavalesco afirmou ser preto e foi questionado pelo apresentador.

"Somos dois carnavalescos pretos, que estamos chegando, trabalhando pela primeira vez juntos...", começou Antônio. "Você é negro, preto?", questionou Jorge Perlingeiro. "Sou", respondeu Antônio Gonzaga. Jorge Perlingeiro, então, sacudiu a cabeça em negação. "Precisa dar uma tinta em você, que você está muito clarinho", disse, deixando os convidados sem graça.

"Sua mãe é negra, seu pai?", continuou Perlingeiro. "Minha mãe", respondeu o carnavalesco. "Seu pai deve ser branco", disse o apresentador. Antônio confirmou e Jorge Perlingeiro respondeu: "Ah, logo vi. Você não está com essa negritude toda". "Mas eu sou negro, venho de família negra", corrigiu Antônio Gonzaga.

As falas racistas geraram muitas críticas. Pelas redes sociais, Antônio Gonzaga voltou a se manifestar. "Minha voz é tinta e caneta. É sobre identidade, entendimento, letramento e afeto. Que além de novembro, a consciência negra seja uma batalha continua. Um defeito de cor não é a toa", escreveu Antônio no X, referindo-se ao enredo da Portela.

Após a repercussão, Jorge Perlingeiro se pronunciou: "Há 55 anos eu sou comunicador. Há 55 anos eu lido com sambista. Obviamente que grande parte são pretos, pessoas que fazem parte da minha vida. Negros, homens, mulheres, enfim. Isso não importa, a cor. O que importa para mim é o relacionamento e a importância. Eu quero se, de fato, atingi alguém de uma forma pejorativa ou inábil, eu quero dizer que me penalizo, me solidarizo com isso".