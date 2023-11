Aqui no Morro do Amor, em Belford Roxo, a Águas do Rio fez uma ligação de água até a creche Jorge Pimentel que deixou os demais moradores sem água. Ela só chega até a igreja da irmã Lurdes, e mais pra cima todos ficam com os canos secos. Isso está acontecendo na Rua Teresina, do 117 até o 179. Nós pagamos por isso e não podemos ficar sem, principalmente nesse calor.