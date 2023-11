Agora todo dia tem roubo de moto na frente do Norte Shopping, no Cachambi. Os bandidos sempre levam de duas a três motos, em plena luz do dia. Quando não conseguem, danificam a ignição para que o proprietário não consiga ligar o veículo. A polícia precisa aparecer e fazer alguma coisa. Isso é muita sacanagem com o trabalhador que só quer voltar para casa.