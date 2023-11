Ex-BBB Wagner pede perdão a Gleici Damasceno após acusação de agressão

O ex-BBB Wagner Santiago publicou um comunicado em seu Instagram na terça-feira, 14, sobre as acusações de que teria agredido a ex-namorada Gleici Damasceno. Ela fez as alegações no dia 13, após se sensibilizar com o caso Ana Hickmann.

Não citou nomes, mas relatou que teria passado por experiências similares com abuso e agressão. "Lamento que Ana Hickmann tenha passado por isso. O que ocorreu com ela me fez recordar um ex-namorado abusivo e agressor", escreveu.

Ela relatou que, à época, hesitou em chamar a polícia para "protegê-lo", algo de que se arrepende "profundamente".

Na nota, Wagner pediu perdão à ex-BBB e alegou que será a "única coisa" que dirá sobre o assunto. Eles se relacionaram entre abril de 2018 e dezembro de 2019.

"Minha relação com a Gleici desencadeou processos que ainda me acompanham, imagino que por ter sido um relacionamento considerado público e mesmo minha vida tendo seguido um caminho muito distante do dela, essa relação ainda reverbera de alguma forma", escreveu Wagner. "Embora não possa avaliar nem julgar os gatilhos e motivações para que isso tenha vindo à tona agora, posso compreender o que ela sentiu e sente até hoje, e pelas palavras que eu disse naquele momento, dentro da mais pura sinceridade, peço perdão", continuou. "Como ela se expressa é algo muito particular que eu não posso julgar".

E continuou: "Quero afirmar que este tipo de comportamento que supostamente atrelaram a mim não condiz com as minhas atitudes nas minhas relações afetivas e interpessoais, e se infelizmente ocorreram traumas em relações que com o tempo passaram a ser tóxicas, peço perdão e afirmo que minha busca em ser um ser humano melhor não inclui esses traços."

O ex-BBB ainda finalizou da seguinte maneira: "Posso afirmar que sou um homem buscando acolher as minhas fragilidades, as questões relacionadas à masculinidade, muito mais consciente do meu papel e sempre disposto a escutar."