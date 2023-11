Frente fria chega a SP no fim de semana e derruba as temperaturas, diz Climatempo

As temperaturas devem começar a cair a partir da sexta-feira, 17, em São Paulo, segundo o Climatempo. A previsão indica uma diferença na temperatura entre a tarde de sexta e a do domingo, 19, em torno de 10°C, com a chegada de uma frente fria.

São Paulo ainda tem chance de quebrar o recorde histórico de calor na quinta-feira, 16. O Climatempo prevê a possibilidade da temperatura alcançar 38°C.

Mas, a partir da sexta, o calor deve começar a diminuir e a passagem de uma frente fria no fim de semana "derruba de vez a temperatura".

No entanto, essa frente eleva novamente o risco de temporais na Região Metropolitana.

A temperatura fica assim nos próximos dias:

- Quinta-feira, 16: Máxima de 38°C e mínima de 22ºC;

- Sexta-feira, 17: Máxima de 35°C e mínima de 21ºC;

- Sábado, 18: Máxima de 32°C e mínima de 22ºC;

- Domingo, 19: Máxima de 25°C e mínima de 19ºC.

Alerta de grande perigo

Em todo o País, 2.707 municípios estão sob alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o Brasil nesta semana, segundo balanço do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Isso representa quase metade das 5.565 cidades brasileiras.

O órgão federal estendeu até sexta-feira o alerta de "grande perigo" em diferentes Estados.

A situação atinge, principalmente, as regiões Sudeste e Centro-Oeste, mas também se estende por outras localidades do País.

Recordes de temperatura em São Paulo

O calor da terça-feira, 14, em São Paulo "empatou" com o registrado no dia anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos dois dias a temperatura máxima na cidade foi a mesma, de 37,7°C.

Segunda e terça-feira foram os dias mais quentes do ano e registraram a maior temperatura para um mês de novembro desde o início das medições, em 1943, e a segunda maior medida pelo Inmet em São Paulo.

O recorde histórico em 80 anos é 37,8°C (apenas um décimo a mais), registrado em 17 de outubro de 2014.