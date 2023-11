Jovem é executado na garupa da moto

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias da morte de Leonardo dos Reis do Nascimento, de 24 anos, executado a tiros na Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, na noite de terça-feira. Segundo informações, Leonardo estava em uma moto quando foi abordado por criminosos que realizaram diversos disparos contra ele.

Uma das linhas de investigação é de que o jovem tenha sido alvo de milicianos que atuam em Guaratiba. O grupo paramilitar tenta impedir a entrada de traficantes da Vila do João, na Maré, Zona Norte do Rio, na localidade dominada pela milícia. O plano de implementar o tráfico de drogas na área estaria sendo comandado pelo criminoso Caio Siqueira Ribeiro, o 'Caio Piloto', de 24 anos.

No entanto, ao MEIA HORA, um amigo de Leonardo disse que o jovem estava na garupa de uma moto com um colega que havia sido ameaçado de morte recentemente. "Veio um carro atrás deles e efetuaram disparos. O colega que estava com ele foi para o hospital e ele morreu na hora", disse.

A reportagem procurou a Polícia Civil para saber se houve o registro de mais uma vítima na ocorrência, mas não teve resposta até o fechamento desta edição. A Polícia Militar não registrou uma segunda vítima na ocorrência.

Ainda segundo esse amigo do jovem, que preferiu não se identificar, Leonardo foi paraquedista e estava trabalhando como motorista de aplicativo. Para complementar a renda, o rapaz comercializava passeios de lancha em Barra da Guaratiba. Nas redes sociais de Leonardo, é possível ver ele realizando serviços como piloto de lancha.