Gostaria de fazer uma reclamação e apelo ao governador Cláudio Castro para que entenda a forma certa de sediar eventos grandes. Nos últimos shows que ocorreram no Engenhão, bandidos fizeram arrastões. Simplesmente não tem policiamento na região, causando histeria coletiva. O prefeito tenta ajudar, mas apenas o governador pode colaborar com a polícia. Hoje tem show da Taylor Swift e estou com medo.