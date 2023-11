Acordes que ensinam

Musicalizar o Brasil. Esse é o sonho do programa 'Brasil de Tuhu', que desde 2009 já realizou concertos didáticos que beneficiaram mais de 67 mil crianças. Para celebrar os seus 15 anos, o projeto promove hoje uma tarde de música e diversão no Circo Crescer e Viver, em frente ao metrô da Praça Onze, das 14h às 18h.

O público terá uma programação voltada ao lúdico, com concerto didático, exibição de desenhos animados inéditos, oficina de construção de instrumentos, brincadeiras musicais e muito mais. O evento é gratuito e a programação pode ser conferida no link https://bit.ly/15anosBrasilDeTuhu.

"Nos concertos didáticos, fazemos uma conexão entre as músicas e a história de Villa-Lobos de forma lúdica, com apresentação teatral musicalizada, e vemos que, para muitas crianças, é a primeira vez que escutam falar sobre Villa, que ouvem instrumentos de cordas, que assistem a um espetáculo. É uma forma de fazê-los conhecerem sua arte, cultura e raízes", diz a violinista Carla Rincón, diretora pedagógica do projeto, que já esteve em 338 escolas, 13 estados e 40 cidades.

Realizado desde 2009, o 'Brasil de Tuhu' é um programa multiplataforma que busca a ampliação da educação musical no Brasil com ações presenciais e on-line para crianças e educadores. É inspirado no Guia Prático do maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), grande entusiasta da educação musical.