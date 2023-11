PF ajuda nas investigações

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino orientou a Polícia Federal a ajudar nas investigações, de competência das autoridades estaduais.

O Disque Denúncia divulgou cartaz pedindo informações que ajudassem na prisão dos envolvidos na morte da PM. A recompensa por informações é de R$ 5 mil.

Com a morte de Vaneza, sobe para 52 o número de agentes de segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio, no ano de 2023, sendo 46 da Policia Militar, entre nove em serviço, 28 de folga e quatro reformados. Além de três policiais penais, um policial civil, um militar dos Bombeiros e um Guarda Municipal.