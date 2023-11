PM é executada a tiros

A cabo da Polícia Militar Vaneza Lobão, de 31 anos, foi executada a tiros na porta de casa, na Rua Passo da Pátria, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, no fim da noite de sexta-feira. A policial, que estava de folga, teve seu carro atacado por bandidos encapuzados armados com fuzis.

Vaneza estava na PM desde 2013 e era lotada na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), órgão subordinado à Corregedoria da corporação. Ela trabalhava em um setor dedicado ao monitoramento de grupos de milicianos e contraventores. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Os autores dos disparos estavam em um carro preto e fugiram logo na sequência. O bando, inclusive, já aguardava por Vaneza na porta da sua residência quando ela saía em seu carro.

A PM compartilhou mensagem sobre a morte nas redes sociais. "A Secretaria de Estado de Polícia Militar repudia veementemente, assim como lamenta profundamente, a morte bárbara."

Já no início da madrugada, um miliciano supostamente envolvido no crime foi preso por homens do 27º BPM (Santa Cruz) no loteamento Madean, em Santa Cruz, durante uma varredura que buscava envolvidos no ataque. Com o criminoso, foi apreendida uma pistola.