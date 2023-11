'Agrediu sem mais nem menos'

Fernando disse que ficou com o braço inchado e que pensa em registrar o caso na 12ª DP (Copacabana). Para o empresário, o agente deve ter ficado nervoso com a multidão que se reuniu em volta da ambulante e se precipitou.

"Ele simplesmente saiu do carro e agrediu quem estava defendendo a senhora. A senhora estava nervosa e ele achou que ia formar uma confusão generalizada. No despreparo dele no meio da multidão, ele ficou nervoso e começou a agredir sem mais nem menos. Eu estava pensando em registrar a queixa na 12ª DP", afirmou.