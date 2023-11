Bafafá entre pedestres, ambulantes e agentes

Ambulantes, pedestres e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) se envolveram em uma confusão, no início da tarde de ontem, durante uma ação de apreensão de mercadorias em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um morador chegou a ser agredido com um cassetete.

Ao MEIA HORA, o empresário Fernando dos Santos Feliciano, de 26 anos, disse que caminhava pelo calçadão quando percebeu a presença dos agentes contendo camelôs. Uma das pessoas que teve sua mercadoria apreendida foi uma idosa, de 65 anos. O morador alegou que chegou no local para poder entender a história e defender a senhora, mas foi agredido por um dos agentes com um cassetete.

"Estava fazendo a minha caminhada como faço todo dia e, passando pela rua, me deparei com eles fazendo uma operação para conter alguns ambulantes. Eles estavam intercedendo uma senhora já com seus 60 e poucos anos. Eu fui ali para conversar com ela e saber o que estava acontecendo e um agente, totalmente despreparado, usou da força dele, da profissão e da farda, e achou que por direito poderia me agredir. Eu basicamente fui agredido à toa. Ele me desferiu umas três pancadas e jogou spray de pimenta na nossa cara, sem eu esboçar qualquer reação para ele", contou.