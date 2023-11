Maria Rita diz que cantar músicas de Elis Regina 'é como trazer minha velhinha para o rolê'

Maria Rita falou sobre sua relação com as músicas de sua mãe, Elis Regina, em entrevista a Fátima Bernardes. A artista revelou que cantar o repertório de Elis é uma forma que ela encontrou de "cuidar" da mãe que morreu quando ela ainda era criança.

"Eu tinha uma sensação de que eu não tive (e não tenho) como cuidar da minha mãe. Em algum momento, a gente cuida dos nossos pais, né? E eu não tenho. E aí eu senti que eu tava cuidando dela, cantando pra ela. Que é a única coisa que eu sei fazer de melhor na vida. Como trazer minha 'véinha' pro rolê'", comentou Maria sobre a experiência de cantar músicas da mãe.

Apesar disso, a artista comentou, no programa Assim Como a Gente, que enfrentou muitas comparações com a mãe e que se incomodava com isso. "Pisei no palco, aí começou: 'a volta da Elis', 'a reencarnação'. Não é assim, não. Pesado e errado do ponto da espiritualidade inclusive", disse.

"Eu fiz uma promessa pra mim mesma que se eu sentisse que essas colocações, essa agressividade (... ) interferissem na minha relação com a minha mãe, eu parava", lembrou.