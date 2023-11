SANTA CATARINA LABOURÉ: Passou 46 anos de sua vida num convento, onde viveu o Evangelho, principalmente no tocante à humildade, pois ninguém sabia que ela havia sido o canal dessa aprovada devoção que antecedeu e ajudou na proclamação do Dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, em 1854. Como cozinheira e porteira, tratando dos velhinhos no hospício de Enghien, em Paris, ela assumiu para si o viver no silêncio, no escondimento e na humildade. Enquanto viveu, foi desconhecida.