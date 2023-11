Ralava no Miguel Couto

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Eberson Luiz foi maqueiro da UPA de Costa Barros entre abril de 2022 e julho deste ano. Era contratado por empresa prestadora de serviço. Desde julho, ele tinha contrato de trabalho ativo com a RioSaúde para atuar na mesma função no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Eberson Luiz era era solteiro e morava com a mãe na VK. O sepultamento foi ontem no Cemitério de Ricardo de Albuquerque. "Ele não trocou tiros com a polícia, ele não estava armado. Ele era uma pessoa muito boa, um cara sensacional, todo mundo gostava dele na comunidade", lembrou o advogado. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga a morte, apreendeu as armas dos PMs para perícia.

Após a morte do maqueiro, moradores fizeram protesto e houve outra morte: Guilherme Santos de Carvalho, 18, foi baleado por um PM. Segundo a família, ele era auxiliar de mecânico e não tinha ligação com o crime.