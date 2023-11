Maçarico tem refresco?

A Prefeitura do Rio anunciou ontem medidas para minimizar o impacto das ondas de calor previstas para os próximos meses, com a aproximação do verão. Entre as principais ações estão a criação de mais de 100 pontos de hidratação e a ampliação de áreas verdes na cidade.

Nos últimos seis meses, quatro ondas de calor atingiram o Brasil. A última, em novembro, considerada a mais forte, foi responsável por recordes de temperatura e sensação térmica no Rio, com 59,7ºC registrados na Zona Oeste.

"Pensando localmente, somos uma cidade litorâneas já suscetível a ocorrências climáticas e a junção do aquecimento global, El Niño e as variáveis do Rio colocam para nós um desafio ainda maior", explicou a secretária de Meio Ambiente e Clima Tainá de Paula.

A ampliação das áreas verdes é vista como uma medida fundamental para diminuir o impacto das ondas de calor na cidade. Atualmente, cinco parques estão em construção e o fim das obras estão previstas para o próximo ano. Juntos, as áreas terão cerca de 50 mil árvores.

Já os pontos de hidratação estão sendo implementados para aqueles que precisam de atendimento imediato. De acordo com o secretário municipal de saúde Daniel Soranz, a ação é essencial para casos mais graves. A prefeitura disponibilizou 150 salas de hidratação espalhadas em clínicas da família. Os pontos estão disponíveis no app do Centro de Operações Rio (COR).