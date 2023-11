Solicitamos que os órgãos competentes coloquem alguém fiscalizando os chamados fiscais da Seop nos seus trabalhos, pois muitos deles abusam do poder e roubam as mercadorias dos trabalhadores. Muitas pessoas já testemunharam isso. No jogo do Fluminense com o Coritiba, os torcedores até ajudaram os trabalhadores. É inaceitável que isso continue acontecendo.