Há mais de um mês, fiz uma denúncia solicitando a presença da ordem pública na Rua Frei Caneca, na altura do número 441, onde está localizada a Clínica da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza. A desordem é total, com diversos trailers instalados sem permissão do município. Os moradores têm que caminhar pela rua porque não existe espaço na calçada.