Tem muito tempo que estamos passando por esse problema na Travessa Professor Antônio Reis, em Pedra de Guaratiba. Uma árvore enorme está com os galhos caindo na fiação, e tomando conta de um poste. Já falamos com o proprietário do terreno, que informa ter ido atrás da Light, pois é a única empresa que pode ajudar, e até hoje ninguém apareceu para fazer a poda.