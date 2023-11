Adutora quebra e causa destruição

Após a destruição provocada pelo rompimento de uma adutora em Nova Iguaçu, a companhia Águas do Rio informou que a normalização do abastecimento na cidade, em Nilópolis, São João de Meriti e em parte da Zona Norte do Rio está prevista para a manhã de hoje. Ontem de madrugada, dezenas de moradores acordaram com uma inundação que invadiu suas casas.

A Defesa Civil diz que 30 imóveis foram danificados e cinco famílias, totalizando 13 pessoas, foram desalojadas. Ninguém se feriu.

Após o susto, moradores relataram suas perdas. Na casa de Graziella Nascimento, de 33 anos, o telhado foi arrancado e móveis se estragaram na lama. "Parecia um redemoinho, molhou tudo. Fora o trauma que minha filha de 7 anos está. Ela olha para a casa e dá vontade de chorar", contou.

Marlon Souza da Silva, 19, acordou ao sentir a água molhando seu rosto. Ele precisou correr pelos fundos com os irmãos, a mãe e o padrasto.

"Perdi tudo: cama, armário, geladeira, ventilador, telefone. Quando foi umas quatro da manhã, teve um estrondo enorme. Acordei com água jorrando na minha cara".

A causa do rompimento e a extensão do impacto do vazamento nas casas estão sendo avaliadas pela Águas do Rio, assim como o levantamento dos danos. Com essas informações definidas, os moradores impactados serão indenizados, informou a companhia.