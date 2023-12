SANTO ANDRÉ APÓSTOLO: André nasceu em Betsaida, no tempo de Jesus, e de início foi discípulo de João Batista até que aproximou-se do Cordeiro de Deus; e, com São João, começou a segui-Lo, por isso, André é reconhecido pela Liturgia como o "Protocleto", ou seja, o primeiro a ser chamado: "Primeiro a escutar o apelo, ao Mestre, Pedro conduzes; possamos ao céu chegar, guiados por tuas luzes!". Apóstolo da coragem e da alegria, Santo André foi fundador das igrejas na Acaia.