Tinha três anos de farda

Edmar Felipe estava na PM alagoana desde 2020. Na manhã de ontem, a corporação publicou uma nota de pesar. "Em nome de toda tropa, o comandante-geral da corporação, coronel Paulo Amorim, presta as mais sinceras condolências aos amigos e familiares, ao tempo em que coloca a Instituição à disposição para o que se fizer necessário".

A PM de Alagoas informou que os 31 policiais voluntários para a missão com a Força Nacional se apresentaram no dia 4 de outubro, fizeram nivelamento em Brasília e desembarcaram no Rio para atuar por 30 dias no reforço da segurança.

"Quero agradecer à Polícia Militar de Alagoas pela vontade de servir que a corporação sempre demonstra. Eu recebi a solicitação do secretário nacional de Segurança Pública para o envio de efetivo para a Força Nacional e de pronto a tropa se disponibilizou", disse, na época, o o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva.