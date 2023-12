Tropa fica até fim de janeiro

A Força Nacional atua no Rio desde 17 de outubro, após determinação do Ministério da Justiça, a pedido do governador Cláudio Castro, e deve permanecer até o fim de janeiro de 2024. Ao todo, o efetivo que reforça o policiamento nas rodovias federais é de 545 agentes, sendo 305 da instituição e 240 da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ministério ainda destinou R$ 247 milhões como investimento para a segurança do estado e 50 viaturas. "A Força Nacional tem prestado todo o apoio relacionado a essa triste fatalidade. Neste momento de dor e consternação, nossos sentimentos também vão para a família e amigos, bem como para a Polícia Militar de Alagoas", informou o órgão.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, onde agentes da instituição estiveram ontem de manhã. Ainda não havia informações sobre horário e local do sepultamento.