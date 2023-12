Gostaria de fazer uma reclamação para a Rioluz pelo problema de iluminação que ocorre frequentemente na esquina entre a Rua São José e a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro. De alguma forma, as lâmpadas dos postes nunca funcionam e a escuridão se torna motivo de grande insegurança para as pessoas que trabalham na área e saem tarde da noite. Já fizemos diversas solicitações de reparo que nunca são atendidas de verdade.