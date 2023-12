Ana Maria Braga celebra 2º lugar em lista de influencer mais querido

A apresentadora Ana Maria Braga comemorou sua posição na lista de influenciadores mais queridos do Brasil nesta quarta-feira, 29. Ela foi eleita em segundo lugar, atrás apenas do humorista Whindersson Nunes, em um ranking feito com base em uma pesquisa popular e divulgado pela Forbes.

Ana Maria usou o programa Mais Você, da Rede Globo, para agradecer o reconhecimento. "Esse segundo lugar, para mim, tem um sabor de vitória", disse. Ela ressaltou que, tanto em sua vida pessoal quanto na profissional, sempre destacou criar conteúdos autênticos. "Eu sempre falo isso: 'se não for de verdade, eu não brinco, eu não quero. Porque o público não é bobo'. Na vida da gente, a verdade vale muito mais do que qualquer coisa", completou.

Ao todo, o ranking listou 15 influenciadores queridos pelo público brasileiro. O estudo levou em conta pessoas que constroem uma comunidade sólida, independente do número de seguidores.

Veja o top 5 dos influenciadores mais queridos do Brasil:

1. Whindersson Nunes

2. Ana Maria Braga

3. Casimiro

4. Maisa Silva

5, Felipe Neto