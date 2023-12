Sidney Magal canta 'Sandra Rosa Madalena' em voo a Salvador

O cantor Sidney Magal protagonizou um momento marcante durante um voo a Salvador. Em um vídeo compartilhado no Instagram do próprio artista nesta quarta-feira, 29, ele apareceu cantando um de seus maiores sucessos, Sandra Rosa Madalena, com a tripulação e os passageiros.

Magal voltava de um período de férias que passou em Recife, quando foi surpreendido com uma homenagem iniciada pelo piloto da aeronave. Segundo o músico, o comandante transmitiu um recado aos passageiros sobre a presença do cantor e, na sequência, Sandra Rosa Madalena passou a ser tocada nas caixas de som do avião, enquanto os presentes faziam coro.

O artista se mostrou emocionado com a iniciativa, contando que, frequentemente, recebe homenagens de equipes de bordo. "É mais uma dose de amor e carinho desse público, pela qual eu também retribuo com toda minha admiração por manter a chama do Magal acesa em vossos corações", escreveu.

No registro, o cantor filma os passageiros do voo, que entoam os versos "Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar". Magal, então, os incentiva e diz: "Comigo". Assista ao vídeo aqu i.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais