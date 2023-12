Latinhas serão personalizadas

Além de espalhar a divulgação do Carnaval 2024 das escolas de samba, como já acontece com os blocos de rua, a parceria envolve a produção de latinhas especiais de cerveja, cada uma com a marca de uma escola do Grupo Especial.

"As quadras vão receber os bares com os produtos da marca da nossa parceira. As latinhas comemorativas das 12 agremiações colocam os sambistas como protagonistas", garante Gabriel David.

Evento LGBTQIAPN

Hoje, Dia Nacional do Samba, pela primeira vez a Riotur realiza o Concurso para eleger o Muso, Musa e Cidadão LGBTQIAPN do Carnaval 2024. O evento será na Cidade do Samba e quem chegar entre 15h e 16h não pagará entrada. Após esse horário, o valor será de R$ 50. Haverá também os minidesfiles das escolas do Grupo Especial. Participam Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Paraíso do Tuiuti e Unidos do Viradouro.