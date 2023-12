Maior patrocínio da história da folia

Faltam menos de 70 dias para os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2024, e a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) anunciou na tarde de ontem, no Centro do Rio, o maior patrocínio privado da história do Carnaval. O valor não foi divulgado, mas nos bastidores especula-se que cada agremiação deve receber anualmente entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. O acordo com a Ambev traz a exclusividade para a marca vender seus produtos nas quadras das 12 agremiações, nos ensaios técnicos e nos desfiles.

O diretor de marketing da Liesa, Gabriel David, explicou que o acordo traz ainda mais protagonismo para o sambista e para a cultura do Rio. "O Carnaval precisava passar por essa revolução comercial. Começamos a conversa há dois anos e agora vivemos um novo momento. É muito mais do que falar do presente. É o futuro. Estamos nos estruturando para dar garantias e certezas para o Carnaval, as escolas, os sambistas e a nossa cultura", disse Gabriel.

O dirigente explicou que a parceria mudará o marketing do Carnaval, promovendo experiência imersiva aos fãs das escolas de samba. "É um formato novo dentro do Carnaval. Fechamos um contrato de três anos. Gerando valor e potência para todas escolas de samba. Nossa estratégia de visibilidade é investir no sambista. Fomentar isso. É quem realmente faz o Carnaval e leva isso, inclusive, para fora do país".