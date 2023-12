Não, deu soninho na boca

Um homem suspeito de integrar o tráfico de drogas foi preso, na manhã de ontem, enquanto tirava uma soneca sentado em uma cadeira em uma esquina do bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi acordado por um policial militar, que deu uma cutucada nele com o cano do fuzil.

No vídeo, o suspeito, que aparenta ser jovem, aparece dormindo em uma cadeira de escritório, repousando a cabeça sobre o muro de uma casa. Por estar desacordado, ele não percebe a chegada de uma viatura da Polícia Militar. Os policiais se aproximam caminhando e, mesmo assim, ele não acorda e continua roncando. O homem só desperta quando um dos militares toca o seu peito com o cano da arma.

No vídeo é possível ver que o rapaz acorda desnorteado e demonstra não entender o que está acontecendo. Nesse momento, um dos policiais fala: "Vai preso na moral, valeu?". O suspeito responde fazendo um sinal de positivo com uma das mãos, sem demonstrar resistência à prisão.

De acordo com o 15º BPM (Duque de Caxias), o dorminhoco estava com um radinho de comunicação no colo. Na sequência, a equipe de PMs encaminhou o rapaz à 60ª DP (Campo Elísios), onde ele permaneceu preso.