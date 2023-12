Em nome dos moradores da Rua Professora Carla Backx, no bairro Serra Grande, em Niterói, venho reclamar sobre a lâmpada do poste localizado próximo ao número 420, que está queimada há bem mais de dois meses. Considerando os vários assaltos ocorridos na região, fizemos contato com a prefeitura, mas seguimos sem uma solução até o atual momento.