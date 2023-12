Não é só o pastel que frita

Outra atividade onde o suadouro é certo nesse pré-verão carioca é a de fritar salgados sob uma lona em feiras livres. Nas barracas do tradicional Pastel do Bigode, os atendentes usam roupas leves e buscam se manter hidratados para driblar as altas temperaturas. Já os pastéis ficam em isopores com gelo e gavetas de inox para mantê-los resfriados e garantir qualidade e durabilidade até a venda.

Pablo de Azevedo, de 29 anos, trabalha há nove meses na barraca e conta como é a rotina nos dias quentes: "Tem que se hidratar bastante e ser mais ágil no trabalho. Cada um pega duas ou três fichas e vamos conseguindo atender".

O dono, Hudson Macedo Cardoso, de 80 anos, há 43 vende pastel e caldo de cana no Rio. Começou a rodar pela cidade com uma moenda e umas dúzias de cana. Aos poucos, foi vendendo bolinho de aipim também. Com o passar do tempo, obteve as licenças e colocou barracas nas feiras livres.