'Dor que não tem explicação', diz tia de adolescente

"A gente não imaginava que isso ia acontecer. Antes ela estava bem, rindo, brincando e, do nada, veio essa notícia". O desabafo de uma tia descreve o sentimento da família da menina de 14 anos, baleada e morta no sábado, em Belford Roxo. Ela ia para uma farmácia, no bairro Nova Aurora, quando foi atingida por uma bala perdida.

A família só soube que a adolescente foi atingida depois que ela foi levada para o Hospital Municipal de Belford Roxo, onde morreu. "A mãe dela está em péssimas condições, está desamparada, tomando remédio toda hora. É uma dor que não tem explicação para isso", desabafou a tia.

O comando do 39º BPM (Belford Roxo) informou que houve confronto entre criminosos e um homem foi preso com uma arma. Uma troca de tiros também ocorreu entre os PMs e bandidos. Já estemunhas relataram que o tiro que teria atingido a adolescente no coração partiu de um agente ao atirar contra um suspeito.

O corpo da adolescente será sepultado às 11h de hoje no Cemitério Municipal de Belford Roxo, conhecido como Cemitério da Solidão. A jovem morava com a mãe e as duas irmãs gêmeas mais novas.